Эрдоган предупредил о сроках договоренности по северу Сирии

Каждый, кто ведет искреннюю борьбу с терроризмом, должен поддержать Турцию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кайсери,- сообщает «Анадолу». «Если по истечении 120 часов условия договоренности с США не будут выполнены, Турция продолжит операцию на севере Сирии», - сказал Эрдоган. По его словам, Турция с самого начала не шла на уступки по выдвинутым ею условиям. «Если данные Турции обещания не будут выполнены, мы не станем ждать, как раньше, а продолжим начатую операцию», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что в районе проведения операции «Источник мира» дислоцированы силы сирийского режима, которые находятся под защитой ВКС России. «Мы обсудим этот вопрос с президентом России и найдем решение», - сказал Эрдоган. По итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с девятого октября на северо-востоке Сирии. Договоренность между Анкарой и Вашингтоном включает 13 пунктов и предусматривает полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии.

Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности. У YPG изымут тяжелое вооружение, кроме того, вся военная инфраструктура, созданная террористами, будет уничтожена.

Операция «Источник мира», в рамках которой нейтрализовано уже более 700 террористов, будет прекращена после полного вывода боевиков, который продлится 120 часов. Вашингтон обязался отменить все санкции в отношении Анкары.

А.А.