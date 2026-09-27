Глав OpenAI и Anthropic вызвали в парламент Австралии

Комитет парламента Австралии вызвал глав компаний OpenAI Сэма Альтмана и Anthropic Дарио Амодеи на слушания по вопросам искусственного интеллекта и дата-центров, передает 1news.az со ссылкой на газету The Guardian.

Ранее премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, получил несанкционированный доступ к данным государственной системы здравоохранения Австралии.

Как отмечает Guardian, сейчас компании ведут переговоры с Канберрой с целью получения свободного доступа к создаваемому в Австралии контенту для обучения ИИ-моделей.

"Австралийцы имеют право знать, что эти большие компании делают с нашими данными, сколько воды и электричества тратится на работу с данными и как это влияет на наше общество и культуры", — приводит газета слова сенатора от "зеленой" партии Сары Хэнсон-Янг, которая возглавит слушания в парламенте.