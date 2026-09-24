Экс-советница Трампа выходит замуж за турецкого бизнесмена

В эту субботу состоится свадьба, которая привлекла внимание как светских СМИ, так и политических обозревателей. 42-летняя Алина Хабба, ранее занимавшая должность старшего советника и адвоката Дональда Трампа, выйдет замуж за 29-летнего турецкого бизнесмена Турхана Милдона — генерального директора Miller Holding, сообщают турецкие СМИ.

С 2021 по 2024 год Хабба представляла интересы Трампа в ряде ключевых судебных процессов и входила в число его ближайших соратников. В прошлом году экс-президент назначил ее прокурором штата Нью-Джерси, однако впоследствии суд признал это решение незаконным.

Турхан Милдон известен реализацией крупных бизнес-проектов в развивающихся и стратегически значимых регионах. С Хаббой он познакомился на одном из мероприятий в США. Ранее предприниматель был женат на Бетюль Гюрсой, дочери владельца влиятельной турецкой компании Gürsoy Group. Их брак завершился разводом в 2024 году.

Бизнес Милдона уже давно вышел за пределы Турции. С 2021 года его холдинг получил в Демократической Республике Конго строительные контракты общей стоимостью около 1 млрд долларов, а также начал работать в местном горнодобывающем секторе. По словам самого предпринимателя, выходу на африканский рынок способствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который лично познакомил его с президентом ДРК Феликсом Чисекеди.

Милдон также развивает бизнес в Венесуэле — стране, рынок которой связан с серьезными санкционными рисками со стороны США. Чтобы не нарушать американское законодательство, предприниматель отказался от проектов в нефтяной, химической и горнодобывающей сферах, сосредоточившись на производстве цемента. После этого ему удалось возобновить работу десяти ранее простаивавших заводов и получить поддержку венесуэльских властей.

Таким образом, предстоящий брак объединит бывшую представительницу ближайшего окружения Дональда Трампа с предпринимателем, чьи деловые интересы распространяются на ряд геополитически чувствительных регионов.