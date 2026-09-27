Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью - ВИДЕО
Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью.
Как передает 1news.az, об этом помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в публикации на своей странице в социальной сети «X».
Он поделился видеороликом в связи с 27 сентября — Днем памяти.
Представляем данную публикацию:
🇦🇿 27 sentyabr — Anım Günü!
27 September — Remembrance Day!
Şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıqla anırıq.
We honor the memory of our martyrs with profound respect and gratitude. pic.twitter.com/l11aZTF7tQ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2026
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