 Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью - ВИДЕО

First News Media17:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью - ВИДЕО

Мы вспоминаем наших шехидов с глубоким уважением и благодарностью.

Как передает 1news.az, об этом помощник Президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в публикации на своей странице в социальной сети «X».

Он поделился видеороликом в связи с 27 сентября — Днем памяти.

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