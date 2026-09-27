 Трамп: через Ормузский пролив перевезли рекордный объем нефти | 1news.az | Новости
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Трамп: через Ормузский пролив перевезли рекордный объем нефти

First News Media18:00 - Сегодня
Трамп: через Ормузский пролив перевезли рекордный объем нефти

Рекордный объем нефти был транспортирован прошлой ночью через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Как передает 1news.az, об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Иллинойс.

По словам Трампа, объем нефти оказался выше показателей до начала войны США с Ираном. При этом американский лидер не уточнил, сколько именно нефти было перевезено через пролив.

«Как только война закончится, а это произойдет в ближайшее время, цены на нефть обрушатся, и все цены пойдут вниз», — сказал Трамп.

Он также заявил, что цены на нефть сейчас ниже, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

По данным Kpler, в последнюю неделю через Ормуз уже прошло 33,7 млн баррелей нефти; Reuters также сообщает, что в среду был зафиксирован самый высокий суточный объем перевозки нефти через пролив с начала июля.

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