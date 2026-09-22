Зеленский обозначил условия личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность личных переговоров с Россией на уровне лидеров, однако подчеркнул, что ключевым условием должна стать практическая результативность встречи.

Об этом сообщает РБК‑Украина.

В интервью президента телеканалу CBC News, отвечая на вопрос о готовности встретиться с Владимиром Путиным, Зеленский отметил: «Для меня это нормально, хотя это не моё желание и точно не лучший день в моей жизни — лучше бы сидеть с семьёй».

По словам Зеленского, именно гарантии безопасности должны стать ключевым вопросом возможной встречи, чтобы исключить повторную угрозу оккупации.