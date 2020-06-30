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Главы МИД Азербайджана и Армении в следующем месяце проведут очередную встречу по Карабаху – ОБНОВЛЕНО

30 Июня, 2020 в 19:55 ~ 1 минута на чтение 578
Главы МИД Азербайджана и Армении в следующем месяце проведут очередную встречу по Карабаху – ОБНОВЛЕНО

Сегодня при посредничестве и участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в формате видеоконференции была проведена встреча глав МИД  Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает МИД Азербайджана, сегодняшняя встреча  Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей МГ ОБСЕ длилась час.

«В ходе встречи глава МИД Азербайджана поднял вопрос о незаконном заселении оккупированных территорий и реализации на них инфраструктурных проектов», - сообщает МИД.

Сопредседатели отметили рост агрессивной риторики в последнее время. Э.Мамедъяров подчеркнул, что к росту риторики привели провокационные действия Армении.

Стороны договорились организовать в течение следующего месяца очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции с участием и при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ.

Также сопредседатели отметили, что при первом же удобном случае рассмотрят возможность организации непосредственных контактов министров.

Эльшан Рустамов

17:48

Началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции.

Как сообщает 1news.az, об этом написала в Twitter начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Напомним, что вчера в формате видеоконференции была проведена встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Эльшан Рустамов

578

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