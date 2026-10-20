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Избраны заместители генерального секретаря ТЮРКПА - ФОТО

Редакция 1news23:14 - 20 / 10 / 2026
Избраны заместители генерального секретаря ТЮРКПА - ФОТО

20 октября в Бишкеке Жогорку Кенеш Кыргызской Республики провел 15-е пленарное заседание ТЮРКПА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ТЮРКПА, заседание, проведенное на тему «Парламентское сотрудничество в тюркском мире в эпоху искусственного интеллекта и технологического прогресса», объединило делегации парламентов-членов и наблюдателей во главе с председателями парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), в качестве гостя делегацию Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также руководителей и представителей тюркских организаций сотрудничества, организаций-наблюдателей и других структур, таких как Организация тюркских государств (ОТГ), Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Парламентский союз государств-членов ОИК (ПС ОИК), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ), Глобальный совет по толерантности и миру (ГСТМ) и Союз муниципальных образований тюркского мира.

Мероприятие началось с приветственного выступления действующего председателя ТЮРКПА, председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева. На пленарном заседании выступили председатели парламентов-членов - председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, председатель Курултая Республики Казахстан Айбек Дадебай, спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, а также в качестве наблюдателей спикер Законодательного собрания ТРСК Зия Озтюрклер, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан и другие участники.

В повестку дня пленарного заседания вошли принятие отчетных докладов и рекомендательных решений постоянных комиссий, модельных законов «О защите прав промышленной собственности в государствах-членах ТЮРКПА», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О совместном предприятии» и «О курортах, прибрежных зонах оздоровления и местах естественного лечения», итоговых отчетов международных миссий ТЮРКПА по наблюдению за выборами и референдумами, бюджета на 2027 финансовый год, избрание председателей и заместителей председателей комиссий ТЮРКПА, заместителей генерального секретаря ТЮРКПА.

После пленарного заседания состоялась пресс-конференция. В мероприятии приняли участие и выступили председатели парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генеральный секретарь ТЮРКПА.

Саулекуль Сайлаукызы, кандидатура которой была выдвинута Курултаем Республики Казахстан, и Бектур Базакечов, кандидатура которого была выдвинута Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, избраны заместителями генерального секретаря ТЮРКПА.

Депутат Курултая Республики Казахстан Амирбек Оспанбеков избран председателем Комиссии ТЮРКПА по экономическому сотрудничеству, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Улукбек Карыбек Уулу - председателем Комиссии ТЮРКПА по вопросам образования, культуры, социальным и гуманитарным вопросам, депутат Курултая Республики Казахстан Сатыбалды Буршаков - заместителем председателя Комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным связям, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бекмурза Эргешов - заместителем председателя Комиссии ТЮРКПА по экономическому сотрудничеству, а депутат Великого национального собрания Турции Таир Акюрек - заместителем председателя Комиссии ТЮРКПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья.

Ассамблея также приняла к сведению отчетные доклады и рекомендательные решения Группы женщин-парламентариев и Группы молодых парламентариев, представленные в ходе пленарного заседания. Принято решение о проведении 16-го пленарного заседания ТЮРКПА в 2027 году в Турции. 15-е пленарное заседание завершилось принятием Бишкекской декларации.

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