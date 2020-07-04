Госагентство отреагировало на статью 1news.az об архитектурном здании – ФОТО

~ 2 минуты на чтение 783

Государственное рекламное агентство оперативно отреагировало на статью «Изуродовано архитектурное здание в центре Баку», которую мы на днях опубликовали на нашем сайте.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы агентства Гусейн Азизов, в ответ на заявления архитекторов о порче эстетическо-архитектурного облика здания №188 по улице Сулеймана Рагимова в Насиминском районе Баку (выше станции метро «28 Мая», на перекрестке с проспектом Азадлыг) агентство хочет подчеркнуть, что на указанном историческом здании была незаконно установлена дополнительная реклама, а уже существующие рекламные объявления без разрешения изменены.

«В связи с пандемией коронавируса работает ограниченное число сотрудников госагентства, мониторинги и демонтаж рекламы временно приостановлены, отдается предпочтение удаленной работе. Но после завершения карантинного режима будут приняты меры против незаконной рекламы.

Хочется также отметить, что существующее законодательство, в частности, законы «Об охране памятников истории и культуры» и «О рекламе», позволяет размещать рекламу на фасадах, стенах, заборах и крыше памятников и архитектурных зданий. Для этого агентство получает согласие у Министерства культуры, а также в ряде случаев - у Государственного туристического агентства.

Но размеры и прочие параметры этой рекламы, ее эстетический облик, влияние на архитектурный памятник, на изменение фасада здания и т.д. не прописаны в законодательстве, поэтому есть необходимость в соответствующем законопроекте, его подготовке и согласовании с госструктурами, в том числе с Государственным рекламным агентством. Мы призываем Союз архитекторов Азербайджана и специалистов в этой сфере выступить с подобной законодательной инициативой, которую агентство полностью поддержит», - подчеркнул Гусейн Азизов.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Изуродовано архитектурное здание в центре Баку – ФОТОФАКТ