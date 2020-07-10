Госслужба отреагировала на публикацию 1news.az о бакинской бане XVII века, превращенной в мусорную свалку – ФОТО 

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Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана оперативно отреагировала на публикацию 1news.az о бане XVII века, превращенной в мусорную свалку в поселке Маштага Сабунчинского района столицы.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов, баня и территория вокруг нее неоднократно очищались с привлечением сотрудников районной Исполнительной власти.

«Но через некоторое время жители поселка вновь начинали бросать в нее мусор. К сожалению, это продолжается регулярно.

Планируется восстановление бани, она уже внесена в соответствующий список», - подчеркнули в госслужбе.

Тимур Рзаев

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