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Госслужба отреагировала на публикацию 1news.az о бакинской бане XVII века, превращенной в мусорную свалку – ФОТО 

Сегодня в 14:18 ~ 1 минута на чтение 177
Госслужба отреагировала на публикацию 1news.az о бакинской бане XVII века, превращенной в мусорную свалку – ФОТО 
Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана оперативно отреагировала на публикацию 1news.az о бане XVII века, превращенной в мусорную свалку в поселке Маштага Сабунчинского района столицы. 
 
Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов, баня и территория вокруг нее неоднократно очищались с привлечением сотрудников районной Исполнительной власти.  
 
«Но через некоторое время жители поселка вновь начинали бросать в нее мусор. К сожалению, это продолжается регулярно. 
 
Планируется восстановление бани, она уже внесена в соответствующий список», - подчеркнули в госслужбе. 
 
Тимур Рзаев
 
 
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