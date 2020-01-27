«Иди ко мне, дочка, не бойся, все прошло»: Как спасали людей в районе землетрясения в Турции – ФОТО – ВИДЕО

После разрушительного землетрясения, произошедшего 24 января в братской Турции и унесшей жизни 39 человек, в провинции Элязыг продолжаются поисково-спасательные работы.

Турецкие СМИ публикуют истории и кадры чудесного спасения жителей пострадавших районов, вызывающие широкий общественный резонанс. Так, распространены трогательные кадры извлечения матери и ребенка из-под завалов рухнувшего здания в квартале Мустафа Паша. Айше Йылдыз и ее дочь Юсра 2,5 лет были обнаружены и спасены спустя 23 часа после трагедии. Издание Yenişafak отмечает, что, спасатели разгребали завалы, когда услышали женский плач.

Айше Йылдыз: Умоляю, спасите. У меня на руках ребенок. Я больше не могу. Ради Аллаха, спасите нас.

Спасатель: Мы уже здесь, мы идем. Не волнуйся, сестра, мы спасем вас. Вы видите свет, видите меня? Протяните мне ребенка.

Айше Йылдыз: Да, я вижу свет. Вот, протягиваю к вам дочь. Ради Аллаха, спасите ее. Умоляю, поскорее, ей тяжело дышать, она теряет сознание.

Спасатель: Иди ко мне дочка, ничего не бойся, все прошло…

После того как ребенок был извлечен из-под завалов, началась четырехчасовая операция по спасению ее матери. Айше Йылдыз и ее дочь были экстренно госпитализированы и сейчас их жизни не угрожает опасность. Позже выяснилось, что отец семейства погиб, прикрывая телом жену и дочь.

Также сообщается о спасении беременной женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. В ходе спасательных работ был извлечен и ее 12-летний сын Мирач. К сожалению, позже ребенок скончался в больнице.

Через 17 часов после землетрясения из-под завалов одного из зданий была извлечена пожилая женщина, имя которой не называется. Видео таких случаев спасения вызвали в турецких сетях большой отклик.

Поисково-спасательные работы не прекращаются. По последним данным, в целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство – в состоянии шока. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека.

1news.az