Известный азербайджанский бизнесмен погиб в аварии в Челябинске

В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии погиб владелец кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов.

Мужчина ехал во внедорожнике, который перевернулся на трассе. Бизнесмен погиб от полученных травм на месте происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Авария произошла 15 октября в 13:35 на 24 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск».

«Водитель автомобиля марки Toyota не правильно выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением, в результате совершил выезд на полосу встречного движения, с последующим съездом в кювет, где автомобиль совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля 1960 года рождения от полученных травм скончался на месте», — сообщили сайту «Первый областной» в Отделе МВД России по Пластовскому району.

Алишах Сулейманов родился в 1960 году. В Челябинск из Азербайджана переехал в 90-х. Холдинг «Руслада» основал более 18 лет назад. Кондитерская компания является одним из крупнейших производителей и поставщиком сладостей на Урале и в Сибири.

1news.az