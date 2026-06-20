 Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО

First News Media18:47 - Сегодня
Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в социальных сетях ответ на недавний пост Дональда Трампа, в котором он подверг её критике. Мелони разместила скриншот сообщения Трампа, сопроводив его своим комментарием на итальянском языке.

"Мой ответ на последний пост Дональда Трампа, касающийся меня. Но я больше не вернусь к этой теме, потому что все еще верю в единство Запада и не считаю, что это шоу, достойное нашей задачи", — написала она.

В своем исходном сообщении, которое также видно на скриншоте, Трамп критиковал популярность Мелони в Италии, связывая это с её отказом от поддержки США в вопросе Ирана. Он также утверждал, что Мелони "неоднократно просила" с ним сфотографироваться во время встречи G7 во Франции теперь, после "военного поражения Ирана" Соединенными Штатами, чтобы "поднять свои рейтинги".

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони снова и снова просила сфотографироваться со мной во время встречи G-7 во Франции. Дела у нее в Италии идут плохо, учитывая уровень ее популярности, возможно, потому, что она отказала Соединенным Штатам Америки — стране, которая искренне любит и защищает Италию, — когда речь зашла о том, чтобы не дать Ирану получить или разработать ядерное оружие (но в этом отношении так же поступило и НАТО!). Она даже не позволила нам использовать итальянские взлетно-посадочные полосы или аэродромы, что стало огромным логистическим неудобством, и это несмотря на то, что США выделяют сотни миллиардов долларов в год на защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО. Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она хочет снова дружить, чтобы "поднять свои показатели". Нет, спасибо!!!", - написал Трамп на своей странице в TruthSocial.

Мелони ответила у себя в Instagram: "Президент Трамп, эти постоянные, неспровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами ей уж точно не помогла, как не зависит она и от моих отношений с вами. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и это именно то, что я делала всегда. Это касается и того, что я сделала в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которые мы всегда уважали и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром. Италия остается суверенной нацией. В любом случае, моя популярность — не ваша забота. Предлагаю вам сосредоточиться на своей".

Напомним, что напряженность между Трампом и рядом европейских лидеров сохраняется на протяжении длительного времени, а его администрация придерживалась жесткой линии в отношении Ирана, включая выход из ядерной сделки и введение санкций. Мелони же, возглавившая правительство Италии в 2022 году, придерживается более умеренной позиции по ряду внешнеполитических вопросов, хотя и выступает за укрепление трансатлантического сотрудничества.

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