В Исмайыллы арестовали двоих мужчин за оборот и выращивание наркотиков

Сотрудники Исмайыллинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом и культивированием наркотических средств.

Как сообщили 1news.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате принятых мер был задержан 44-летний Рашад Мазанов, ранее уже судимый за аналогичное преступление. У него было обнаружено и изъято 10 килограммов марихуаны. В ходе расследования выяснилось, что задержанный прятал наркотики в лесистой местности с целью последующего сбыта.

В ходе другой операции был задержан 36-летний Паша Усубов, занимавшийся культивированием наркосодержащих растений. По месту его проживания был обнаружен и изъят 31 куст выращенной путем культивации конопли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.