Цена азербайджанской нефти упала ниже $80

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,67 или 0,83% - до $79,76.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,39.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,78 или 1% - до $77,35 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

