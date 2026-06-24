В Гяндже внедорожник столкнулся с мопедом, есть погибший

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент был зафиксирован 23 июня около 23:00 на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser под управлением Джейхуна Рахим оглу Алиева (1990 года рождения) столкнулся с мопедом марки Tufan M50, за рулем которого находился Амид Видади оглу Исмаилов (2004 года рождения).

В результате столкновения водитель мопеда Амид Исмаилов от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту в Главном управлении полиции города Гянджа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.