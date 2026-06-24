Стас Пьеха прогулялся по Баку и рассказал, чем его покорил город - ФОТО
Популярный российский певец Стас Пьеха поделился в Instagram кадрами своей прогулки по Баку.
Артист посетил центр азербайджанской столицы, а также знаменитую Малую Венецию – фотокадры С.Пьеха сопроводил комментарием, в котором поделился своими впечатлениями от города:
«Вот вам один день в Баку - город в идеальной песочной гамме, усыпанный уютнейшими балконами и обдуваемый морскими ветрами».
Публикация вызвала активный отклик подписчиков певца, многие из которых поддержали его мнение о красоте азербайджанской столицы и отметили особую атмосферу города.
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