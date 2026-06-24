Оман открыл в Ормузском проливе временный коридор без взимания пошлин

Оман в координации с Международной морской организацией (ИМО) ООН открыл временный транзитный коридор для судов в Ормузском проливе, проход по которому будет осуществляться без взимания пошлин.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел султаната.

"Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив <...>, а также в соответствии с его неизменной приверженностью международному праву и морскому праву, гарантирующим свободу судоходства в проливе без введения транзитных пошлин, <...> Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского коридора для всех судов", — указывается в документе.

В ведомстве отметили, что этот шаг предпринят в русле договоренностей, достигнутых между США и Ираном. Суда, желающие пройти через пролив по новому маршруту, должны координировать свои действия с ИМО в соответствии с координатами, определенными организацией и оманскими властями.

23 июня генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес сообщил, что организация в тесной координации с властями Ирана, Омана и США приступит к эвакуации более 11 тыс. моряков, застрявших на Ближнем Востоке. По его словам, в результате конфликта погибли 14 моряков.

Источник: ТАСС