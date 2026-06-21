Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито принял ислам

Американский актер Джанкарло Эспозито, получивший всемирную известность благодаря роли Гуса Фринга в культовом сериале «Во все тяжкие», принял ислам в Саудовской Аравии.

О решении артиста сообщил председатель Главного управления развлечений королевства Турки Аль-Шейх.

По словам чиновника, Эспозито произнес шахаду — исламское свидетельство о вере — после позитивного опыта общения с местными мусульманами в ходе съемочного процесса. Актер также посетил мечеть, где присоединился к совместной молитве вместе с членами съемочной группы и сотрудниками компании Sila. Соответствующие видеокадры уже распространились в социальных сетях.

В настоящее время Джанкарло Эспозито находится в Саудовской Аравии на съемках масштабного экшн-фильма «Семь собак» (7 Dogs) режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фаллы. Проект называют одним из самых амбициозных и высокобюджетных кинопроизводств в регионе.