 В Азербайджане вводятся новые требования по кибербезопасности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Азербайджане вводятся новые требования по кибербезопасности

First News Media10:20 - Сегодня
В Азербайджане вводятся новые требования по кибербезопасности

В Азербайджане определяются новые обязательства в области кибербезопасности для владельцев информационных интернет-ресурсов.

Как сообщает Report, соответствующие поправки к закону «Об информации, информатизации и защите информации» обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека.

Проект подготовлен с целью совершенствования правового регулирования в области информационной безопасности и кибербезопасности, защиты информационной инфраструктуры от киберугроз, создания институциональных механизмов кибербезопасности и определения правовой основы процессов цифрового развития.

Согласно документу, в закон вносятся новые понятия, такие как информационная инфраструктура, субъект информационной инфраструктуры, кибербезопасность, киберпространство, кибергигиена, цифровые доказательства, цифровые исследования, центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT — Computer Emergency Response Team), центр операций безопасности (SOC — Security Operations Center), национальный CERT, государственный CERT и другие понятия.

Законопроект определяет права и обязанности государственных органов, субъектов информационной инфраструктуры, CERT и SOC в области кибербезопасности, устанавливает механизмы обнаружения, предотвращения, расследования и устранения киберугроз, кибератак и киберинцидентов.

Также устанавливаются новые обязанности в области кибербезопасности для субъектов информационной инфраструктуры, интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев информационных интернет-ресурсов, расширяются направления и полномочия Национального CERT.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию системы информационной безопасности и кибербезопасности в стране, повышению эффективности борьбы с киберугрозами, укреплению устойчивости информационной инфраструктуры и более эффективной организации процессов цифрового развития.

Поделиться:
317

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев адресовал обращение участникам 20-й сессии Конференции ...

Общество

Будьте внимательны при покупке недвижимости: Верховный Суд назвал основные риски

Экономика

Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Общество

МЧС призвало граждан соблюдать меры безопасности из-за ухудшения погоды

Политика

Президент Азербайджана: Мы всегда ощущали последовательную поддержку ОИС

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей

Президент: Преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии

Депутат: Азербайджан является одним из ключевых акторов, выступающих с мирными инициативами в регионе

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Чингиз Аскеров: Решение Европейского суда - несправедливо, предвзято и противоречит положениям международного права

МИД Азербайджана сделал заявление в связи со Всемирным днем беженцев

Председатель Палаты представителей Иордании прибыл с визитом в Баку

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Последние новости

Фарман Гасанов: «Если нужно будет встретиться с кем-то из Топ-10 или Топ-15, мы к этому готовы»

Сегодня, 12:38

Президент Азербайджана: Мы всегда ощущали последовательную поддержку ОИС

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение защите исламских ценностей

Сегодня, 12:33

Фарман Гасанов: «Я верю, что победа будет за нами»

Сегодня, 12:30

Президент: Преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии

Сегодня, 12:26

Будьте внимательны при покупке недвижимости: Верховный Суд назвал основные риски

Сегодня, 12:23

Во Франции из-за жары тысячи людей остались без электричества

Сегодня, 12:15

Депутат: Азербайджан является одним из ключевых акторов, выступающих с мирными инициативами в регионе

Сегодня, 12:12

ЕС проконсультирует Армению по строительству дорог вдоль границы с Турцией

Сегодня, 12:10

МЧС пришло на помощь водителю, заблокированному в автомобиле после аварии в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:09

Фариз Исмаилзаде: Активное участие Азербайджана в международных организациях подтверждает его статус «средней державы»

Сегодня, 12:00

По инициативе Лейлы Алиевой в жилом массиве Дюбенди организована акция по очистке - ФОТО

Сегодня, 11:57

В Сабирабаде начало работу региональное совещание, посвященное развитию хлопководства

Сегодня, 11:53

На Земле возможны магнитные бури

Сегодня, 11:45

Сахиба Гафарова: Исламский мир по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами

Сегодня, 11:31

Стали известны некоторые детали дела блогерши Arzum 9999

Сегодня, 11:28

Русиф Гусейнов: Статус Азербайджана как «средней державы» уже официально сформирован 

Сегодня, 11:21

Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло от Индонезии к Азербайджану

Сегодня, 11:17

Эльдар Намазов: Азербайджан занимает ведущие позиции на Южном Кавказе

Сегодня, 11:13

Азер Фараджов: АЖД не выделяют квоты на билеты Баку–Тбилиси туристическим компаниям

Сегодня, 11:11
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02