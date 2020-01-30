Кадры со свадьбы задушенной в Масаллы 16-летней девушки - ФОТО - ВИДЕО

Жестокое убийство 16-летней жительницы села Хошчобанлы Масаллинского района Азербайджана Фатимы Маис гызы Гамбаровой, которая две недели назад вышла замуж, вызвало большой резонанс в обществе.

По сообщению МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, в убийстве несовершеннолетней подозревается ее муж, житель села Хошчобанлы Иман Мамедов (2001 года рождения), который задушил ее. На допросе 19-летний молодой человек уже признал свою вину.

Сейчас же распространены видеокадры со свадьбы 16-летней девушки. При этом никто до сих пор не может дать ответ на вопрос: «Куда смотрели соответствующие госструктуры, почему не предотвратили эту свадьбу?»

Как заявил 1news.az заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, Госкомитетом начато разбирательство по факту.

«Его проводят Центр женских ресурсов и Мониторинговая комиссия Госкомитета в Масаллинском районе. В этом процессе участвуют и правоохранительные органы.

В Азербайджане минимальный возраст вступления в брак - 18 лет. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, считаются несовершеннолетними. А согласно азербайджанскому законодательству и Международной конвенции по правам детей, к которой присоединилась и наша страна, ранние браки запрещены.

Необходимо прекратить практику детских браков в Азербайджане. А родителей, принуждающих своих детей к вступлению в брак, необходимо привлечь к ответственности», - заявил Э.Сафаров.

Тимур Рзаев

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