«Диляра жива, но Джейхун ее убил»: О состоянии женщины, которую экс-муж искромсал ножом – ВИДЕО

~ 4 минуты на чтение 7877

Стало известно о состоянии 37-летней Диляры Фаиг гызы Зейналовой (в замужестве – Бахмановой), которой ее бывший муж, 39-летний Джейхун Низами оглу Бахманов, в субботу, 1 февраля, в парке у памятника Гусейну Джавиду в Ясамальском районе Баку нанес 16 ножевых ранений, пытаясь убить.

Как сообщила 1news.az мать женщины Эльмира Зейналова, Диляра выжила, ее кровоточившее легкое зажило, она выписана из реанимации больницы, в которой проходила лечение.

«Работа реаниматологов закончена, теперь нужна реабилитация. Фонд Гейдара Алиева помог нам, я договорилась с клиникой «Медейра», и уже 15 дней Диляра проходит там курс реабилитации. Увы, пока заметных изменений нет… Может быть, еще рано. Она не говорит, так как поврежден речевой центр. Может только мычать или кричать, плачет. Правая сторона полностью парализована. Левая же сторона окрепла, Диляра стала сильнее, левая рука у нее работает.

Врачи говорят, что нужно минимум полгода реабилитации, работы на тренажерах, чтобы развить мышцы. Также нужен логопед, чтобы заново научить Диляру разговаривать. Она как ребенок, надо поставить ее на ноги. Сейчас я говорю с врачом, специалистом по реабилитации Пярвином Акперовым, его хвалят. Будем продавать дом Диляры, чтобы покрыть расходы, мои две другие дочери тоже обещали помогать. Надеемся, будет толк. Пока же самостоятельно Диляра ничего не может», - подчеркнула Э.Зейналова.

Она говорит, что Диляра, хоть и жива, но Джейхун ее убил как полноценного человека.

«Он сломал ей жизнь, превратил в беспомощного инвалида. Ее трое детей сейчас у меня, они тоже страдают без матери, особенно младший, который все время рядом со мной. Хожу в больницу, Диляра видит меня, начинает громко рыдать, мне уже врачи говорят – не приходите, она потом долго не может прийти в себя», - рассказала женщина.

По ее словам, скоро должна состояться экспертиза о признании Джейхуна Бахманова вменяемым или невменяемым.

«Сейчас Джейхуну инкриминируют статью 29, 120.1 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, следствие ведет прокуратура Ясамальского района Баку. Но мы убеждены, что Джейхун Бахманов должен быть осужден не по этой, а по другой статье – 29,120.2.4 («Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом»). Эта статья предусматривает более строгое наказание. Ведь Джейхун фактически лишил Диляру жизни, отнял у нее здоровье, детей, настоящее и будущее», - подчеркнула она.

1news.az продолжит информировать читателей о развитии ситуации по этому резонансному делу.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Мехрибан Алиева оказала помощь Диляре Зейналовой, которой бывший муж нанес 16 ножевых ранений – ФОТО – ВИДЕО

Распространилось видео, снятое после вооруженного нападения мужчины на свою супругу в Баку - ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Новые подробности вооруженного нападения мужчины на свою супругу в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО

Мужчина, искромсавший ножом свою супругу в центре Баку, оказался сыном экс-чиновника – ФОТО – ВИДЕО

Десятки ножевых ранений и годы страданий: история Диляры Зейналовой, искромсанной в центре Баку – ФОТО – ВИДЕО

Изменена обвинительная статья Джейхуну Бахманову, искромсавшему жену ножом в центре Баку – ФОТО – ВИДЕО

Диляру Зейналову, которую бывший муж искромсал ножом в центре Баку, парализовало – ФОТО – ВИДЕО

Слежка и удар в спину: Новые подробности нападения на Диляру Зейналову, которую экс-муж искромсал ножом - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ