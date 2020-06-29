1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Коронавирус в Азербайджане: 544 новых случая заражения, излечились 343 человека

29 Июня, 2020 в 21:07 меньше минуты на чтение 6764
Коронавирус в Азербайджане: 544 новых случая заражения, излечились 343 человека

В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались восемь человек, излечились 343.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Оперативный штаб, до сегодняшнего дня в стране выявлено 16 968 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9369 человек излечились, 206 умерли, 7393 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

Следует отметить, что за сутки было проведено 6558 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, до сегодняшнего дня – 475 525 тестов.

Эльшан Рустамов

6 764

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены