Коронавирус в Азербайджане: 544 новых случая заражения, излечились 343 человека

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В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались восемь человек, излечились 343.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Оперативный штаб, до сегодняшнего дня в стране выявлено 16 968 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9369 человек излечились, 206 умерли, 7393 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

Следует отметить, что за сутки было проведено 6558 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, до сегодняшнего дня – 475 525 тестов.

Эльшан Рустамов