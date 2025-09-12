В Баку в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 9 человек

В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса №170 пострадали девять человек.

Как сообщили Trend в транспортной компании, по предварительным данным, авария произошла после того, как легковой автомобиль неожиданно выехал перед автобусом.

Легковой автомобиль резко затормозил, и, чтобы избежать столкновения, водитель автобуса совершил манёвр вправо. В результате автобус врезался в бетонный бордюр.

Несколько пассажиров в салоне упали и получили лёгкие травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.