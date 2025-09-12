В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек

В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

После поступления сигнала на горячую линию «112» к месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря слаженной работе пожарных возгорание удалось быстро локализовать, предотвратив его распространение на соседние квартиры.

В результате пожара огнём повреждены горючие конструкции одной из комнат трёхкомнатной квартиры на третьем этаже. Площадь возгорания составила 16 кв. м. В целях обеспечения безопасности из здания эвакуированы 15 человек, включая двоих детей.

Остальные помещения квартиры, а также соседние жилые помещения не пострадали. Причины происшествия устанавливаются.