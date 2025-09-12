В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человек
В поселке Мехдиабад Абшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома.
Об этом говорится в сообщении МЧС.
После поступления сигнала на горячую линию «112» к месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря слаженной работе пожарных возгорание удалось быстро локализовать, предотвратив его распространение на соседние квартиры.
В результате пожара огнём повреждены горючие конструкции одной из комнат трёхкомнатной квартиры на третьем этаже. Площадь возгорания составила 16 кв. м. В целях обеспечения безопасности из здания эвакуированы 15 человек, включая двоих детей.
Остальные помещения квартиры, а также соседние жилые помещения не пострадали. Причины происшествия устанавливаются.