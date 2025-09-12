 Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» | 1news.az | Новости
Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

First News Media19:05 - Сегодня
Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

В Азербайджане начинается регистрация для участия в новом сезоне благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», которого с большим интересом ожидают футбольные болельщики.

Для сведения сообщаем, что регистрация команд, желающих принять участие в турнире, который будет проведён по инициативе и при организационной поддержке Фонда Возрождения Карабаха (QDF), продлится до 1 ноября.

Государственные учреждения и компании, действующие в нашей стране, могут принять участие в турнире, пожертвовав 2000 манатов в Фонд Возрождения Карабаха.

Следует отметить, что жеребьёвка турнира состоится 5 ноября, а матчи первого тура начнутся 15 ноября.

Согласно регламенту турнира, который будет организован с целью внесения вклада в восстановление Карабаха, а также пропаганды здорового образа жизни среди населения, в борьбе за звание победителя предусмотрено участие 40 команд.

Матчи, как и в предыдущем турнире, будут проходить в мини-футбольном комплексе «Sportster», расположенном на территории Yasamal Royal Park.

В турнире, который продлится 6 месяцев, футболисты и главные тренеры команд, занявших первые три места, будут награждены соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также специальными призами. Кроме того, дополнительные награды будут вручены лучшему вратарю, бомбардиру и лучшему игроку турнира (MVP).

С регламентом турнира подробнее можно ознакомиться здесь (https://revivalcup.az/turnirler/2/qaydalar).

Особо следует отметить, что одной из важнейших особенностей турнира является его благотворительный характер. Так, средства, полученные от проведения турнира, будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобождённых территориях.

Таким образом, участвуя в турнире, команды также внесут вклад в восстановление Карабаха.

Для подачи заявки на регистрацию можно перейти по ссылке (https://revivalcup.az/qeydiyyat.php).

Напомним, что в прошлом году в благотворительном футбольном турнире «Кубок Возрождения», организованном впервые, приняли участие команды государственных учреждений и компаний (в общей сложности 40 команд), которые внесли пожертвования в QDF для поддержки работ по восстановлению и строительству на освобождённых территориях.

Средства в размере 141 000 AZN, пожертвованные спонсорами и участниками турнира в Фонд Возрождения Карабаха, будут направлены на строительство спортивных площадок на территории Физулинского Центрального парка в городе Физули.

Дополнительная информация:

Телефон: +994 55 555 91 71

E-mail: [email protected]

