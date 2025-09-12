 Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

Останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны - Гаибова Векила Мойлан оглу преданы земле на кладбище в селе Гамарван Габалинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала в родном селе шехида состоялась церемония прощания. На ней присутствовали члены семьи шехида, гази, а также сотрудники Исполнительной власти Габалинского района и правоохранительных органов, представители общественности.

Был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой его души.

Во время церемонии погребения звучал государственный гимн, были даны оружейные залпы.

Двоюродный брат шехида Заур Ширинов сообщил АЗЕРТАДЖ, что Векил Гаибов родился 30 августа 1973 года. Он учился в Бакинском техникуме торговли. «Однажды пришел домой из техникума и сообщил, что отправляется на фронт. Неоднократно отличался в боях. Он был бесстрашным, воинственным парнем», - подчеркнул он.

15 июня 1992 года Векил Гаибов пропал без вести в боях в направлении села Сырхавенд Агдеринского района. Отметим, что Гамарван - одно из сел Габалинского района с наибольшим количеством шехидов.

Поделиться:
186

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 13 сентября?

Футбол

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок ...

Общество

На участке улицы Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе будут проводиться ...

Общество

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Общество

В горах Загатальского района выпал снег - ФОТО

БГУ переходит на четырехдневную учебную неделю

Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

Капремонт в районе Багировского моста завершен

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

В Азербайджане предлагают изменить правила получения пенсии вдовами

В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп перепутал Армению с Албанией

Сегодня, 20:40

В горах Загатальского района выпал снег - ФОТО

Сегодня, 20:20

Турция и Армения увеличат число авиарейсов между странами

Сегодня, 20:05

БГУ переходит на четырехдневную учебную неделю

Сегодня, 19:46

Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

Сегодня, 19:30

Зеленский: Цель Путина - захватить всю Украину

Сегодня, 19:20

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

Сегодня, 19:05

Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

Сегодня, 18:45

Капремонт в районе Багировского моста завершен

Сегодня, 18:30

Армения и Турция изучат восстановление ж/д Гюмри-Карс

Сегодня, 18:20

ГЭЦ опубликовал результаты экзамена по азербайджанскому языку

Сегодня, 18:18

Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Президентом Кыргызской Республики

Сегодня, 18:10

Сколько школьников пойдут в школы Баку в новом учебном году?

Сегодня, 17:48

В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

Сегодня, 17:46

Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

Сегодня, 17:30

Глава МИД Армении принял делегацию постпредов стран-членов НАТО

Сегодня, 17:26

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину «быстро иссякает»

Сегодня, 17:21

Трамп надеется, что убийца активиста Кирка будет приговорен к смертной казни

Сегодня, 17:06

Подкинутые к мечетям во Франции свиные головы вызвали общественное возмущение

Сегодня, 17:00

На суде над гражданами Армении оглашены документы об убийстве азербайджанского заложника и других преступлениях

Сегодня, 16:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05