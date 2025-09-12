Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны захоронены в Габалинском районе - ФОТО

Останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны - Гаибова Векила Мойлан оглу преданы земле на кладбище в селе Гамарван Габалинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала в родном селе шехида состоялась церемония прощания. На ней присутствовали члены семьи шехида, гази, а также сотрудники Исполнительной власти Габалинского района и правоохранительных органов, представители общественности.

Был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой его души.

Во время церемонии погребения звучал государственный гимн, были даны оружейные залпы.

Двоюродный брат шехида Заур Ширинов сообщил АЗЕРТАДЖ, что Векил Гаибов родился 30 августа 1973 года. Он учился в Бакинском техникуме торговли. «Однажды пришел домой из техникума и сообщил, что отправляется на фронт. Неоднократно отличался в боях. Он был бесстрашным, воинственным парнем», - подчеркнул он.

15 июня 1992 года Векил Гаибов пропал без вести в боях в направлении села Сырхавенд Агдеринского района. Отметим, что Гамарван - одно из сел Габалинского района с наибольшим количеством шехидов.