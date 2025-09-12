Азербайджан продолжает отбор претендентов для участия в «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

В Азербайджане продолжается отбор претендентов для участия в песенном конкурсе «Junior Eurovision» («Детское Евровидение 2025»), которое пройдёт в Тбилиси.

Сегодня состоялись прослушивания 15 участников в возрасте от 9 до 14 лет, отобранных из более чем 60 заявок, представленных на начальном этапе.

Выступления кандидатов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли народный артист, композитор Сиявуш Керими, заслуженная артистка, композитор Говхар Гасанзаде, заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде, представительница Азербайджана на «Евровидении 2020–2021», певица Самира Эфенди, композитор и аранжировщик Яшар Бахыш, главный режиссёр Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев.



