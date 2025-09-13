WP: В США расследуют связь между смертью детей и вакцинацией от COVID-19

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) проводит тщательное расследование отчетов о смерти 25 детей, произошедших после вакцинации от COVID-19 начиная с июля 2023 года.

Как сообщили The Washington Post источники в здравоохранении, чиновники стремятся установить связь между этими случаями и прививками, чтобы обосновать возможные ограничения на вакцинацию в целом.

Этот вопрос планируется обсудить на следующей неделе на заседании консультативного комитета по иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ACIP при CDC), где будут формироваться обновленные рекомендации по вакцинации от COVID-19. От итоговых решений зависит доступность вакцин, их покрытие страховыми компаниями и готовность врачей рекомендовать прививки.

По информации WP, назначенные при президенте Дональде Трампе должностные лица намерены представить на встрече данные о смертях детей после вакцинации, опираясь на информацию из Системы отчетов о нежелательных событиях после вакцинации (VAERS). Эксперты здравоохранения и ученые выражают обеспокоенность, поскольку VAERS принимает неподтвержденные сообщения от любого лица — врачей, фармацевтов, пациентов или даже тех, кто узнал о случаях через социальные сети.

Специалисты подчеркивают необходимость детальной верификации таких инцидентов, предупреждая, что выводы о причинно-следственной связи на основе сырых данных VAERS преждевременны. Вакцины от коронавируса прошли обширные клинические испытания и мониторинг, и их ограничение может привести к недооценке рисков самого вируса, особенно для уязвимых групп.