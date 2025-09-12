ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев

Европейский союз продлил срок действия всего пакета санкций против России ещё на шесть месяцев.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно информации, ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года.

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры ещё на 6 месяцев — до 15 марта 2026 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции, как и прежде, будут распространяться на более чем 2 500 физических и юридических лиц.