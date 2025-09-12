БГУ переходит на четырехдневную учебную неделю

Недельная учебная нагрузка на бакалавриате Бакинского государственного университета (БГУ) сокращена до 4 дней.

Об этом Qafqazinfo сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что занятия по специальности “Журналистика” и по ряду других специальностях будут проводиться 4 дня в неделю.

“В соответствии с действующими нормативными актами для бакалавриата в высших учебных заведениях, недельная учебная нагрузка установлена ​​в объеме 20/22 часов. Расписание занятий в Бакинском государственном университете на 4 или 5 рабочих дней составляется в соответствии с нормативными актами. Занятия по специальности “Журналистика”, а также по некоторым другим специальностям в осеннем семестре 2025/26 учебного года составит 4 рабочих дня”, - отметили в пресс-службе.