Общество

Движение поездов на участке Хырдалан – Сумгайыт – Хырдалан будет временно приостановлено

First News Media21:00 - Сегодня
Движение поездов на участке Хырдалан – Сумгайыт – Хырдалан будет временно приостановлено

В целях соединения города Хырдалан с автомобильными дорогами М-1 Баку – Губа – государственная граница с Российской Федерацией и М-4 Баку – Шамахы – Евлах стартует строительство нового автомобильного переезда под железнодорожными путями на участке Хырдалан – Гюздек.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), в связи с этим движение пассажирских поездов ЗАО на участке Хырдалан – Сумгайыт – Хырдалан будет временно приостановлено, и поезда будут следовать только по линии Баку – Баладжары – Хырдалан – Баку.

В этой связи с целью удовлетворения спроса на пассажироперевозки курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороги поезда с 15 сентября будут следовать по обновленному расписанию.

Согласно новому расписанию, в рабочие дни число рейсов по Абшеронской кольцевой линии будет увеличено с 92 до 104. Так, число рейсов по маршруту Баку – Хырдалан и Хырдалан – Баку в рабочие дни увеличится с 36 до 40, а по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгайыт – Баку – с 56 до 64.

В нерабочие дни число рейсов по линии Баку – Хырдалан и Хырдалан – Баку увеличится с 16 до 22, а на маршруте Баку – Пиршаги – Сумгайыт – Баку – до 34. В целом, ожидается, что эти изменения приведут к 10-процентному росту пассажирских перевозок.

В целях оздоровления инфраструктуры и устойчивого обеспечения безопасности движения на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии АЖД осуществила капитальный ремонт на участке Баку – Кешля в районе, известном как «Мост Багирова». В рамках ремонтных работ были выполнены гидроизоляционные работы, установлены дренажные трубы, обновлен защитный слой, а также обновлен асфальт на автомобильной дороге и установлены новые бордюры.

