Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча.
Об этом в соцсети Х сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
Напомним, в Армении сегодня состоялась встреча делегаций двух стран по нормализации отношений. Стороны по итогам переговоров договорились провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.
FM @AraratMirzoyan received @serdarkilic9, the Special Representative of Türkiye in the #Armenia-#Türkiye normalization process.
