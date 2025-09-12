В Турции обрушилась шахта: двое рабочих оказались под завалом

В районе Караисмаиллер города Денизли произошло обрушение в карьере шахты по пока неустановленной причине. В результате инцидента двое рабочих оказались засыпанными землёй.

Как сообщает TRT Haber, на место происшествия оперативно прибыли команды жандармерии, медицинских служб, пожарной охраны и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В настоящее время спасательные бригады работают над извлечением пострадавших из-под завалов.

Губернатор Денизли Омер Фарук Джошкун прокомментировал ситуацию, заявив: «Слава Богу, жертв нет. Двое рабочих засыпаны по пояс, с ними поддерживается связь. Спасательные работы ведутся, и мы прилагаем все усилия, чтобы освободить их в кратчайшие сроки».

Подробности о причинах обрушения и состоянии рабочих уточняются. Ситуация находится под контролем властей.