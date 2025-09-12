«Евровидение-2026» оказался под угрозой срыва

Нидерланды рассматривают возможность бойкота «Евровидения-2026», если в конкурсе вновь примет участие Израиль.

Нидерландская вещательная компания AVROTROS заявила о возможном отказе от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году. Поводом стало участие Израиля на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

«При нынешних обстоятельствах мы больше не можем оправдывать участие Израиля, учитывая серьезные гуманитарные последствия происходящего», — отмечается в заявлении пресс-службы AVROTROS.

Кроме того, нидерландская сторона выразила обеспокоенность ограничением свободы прессы и предполагаемым вмешательством израильских властей в организацию «Евровидения-2025». По мнению вещателя, конкурс был использован в политических целях, что противоречит его духу.

Ранее с аналогичной позицией выступили власти Испании. Министр культуры Эрнест Уртасун и премьер-министр Педро Санчес открыто призвали к исключению Израиля из числа участников. Вслед за Мадридом возможный бойкот поддержали телекомпании Ирландии и Словении. Ирландский вещатель RTE охарактеризовал участие Израиля как «аморальное».

Юбилейный, 70-й по счету конкурс «Евровидение» запланирован на май 2026 года. Хозяином музыкального события станет Вена — столица Австрии уже в третий раз примет у себя этот форум. Основные мероприятия пройдут на площадке Wiener Stadthalle с 12 по 16 мая.