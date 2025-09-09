Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Ведутся переговоры о внедрении в Бакинском метрополитене системы оплаты проезда с помощью технологии распознавания лиц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщил директор коммерческого департамента ООО AzInTelecom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев на тренинге для представителей СМИ.

По его словам, в настоящее время совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» уже началась интеграция платежной системы с использованием технологии распознавания лиц.

Ф.Фараджуллаев отметил, что параллельно обсуждается возможность внедрения аналогичного механизма в Бакинском метро: «Применение такой системы в наземном транспорте, в автобусах, связано с рядом трудностей, таких как погодные условия, освещение, качество камер и другие технические факторы. Поэтому сначала необходимо провести испытания, после чего можно будет принять окончательное решение».