Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

Израиль полностью отверг принятое сегодня вечером решение Генеральной Ассамблеи ООН, назвав его "политическим цирком, оторванным от реальности".

Oб этом говорится в заявлении МИД Израиля в соцсети "X".

В заявлении отмечается, что в десятках пунктов поддержанной резолюции нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией, и игнорируется ответственность движения за продолжение войны через отказ возвращать заложников и разоружаться.

"Резолюция не способствует мирному урегулированию - напротив, она поощряет ХАМАС продолжать военные действия", - подчеркнули в МИД.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены шаги к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств. За принятие декларации проголосовали 142 страны, против - 10, 12 стран воздержались.

Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и атаки ХАМАС, совершенные 7 октября 2023 года.

Отмечается, что семистраничная декларация является результатом международной конференции, проведенной в ООН в июле прошлого года при организации Саудовской Аравии и Франции.