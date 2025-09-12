 Турция и Армения увеличат число авиарейсов между странами | 1news.az | Новости
Турция и Армения увеличат число авиарейсов между странами

First News Media20:05 - Сегодня
Представители Турции и Армении договорились проработать вопрос об увеличении объема авиасообщения между странами к лету 2026 года.

Об этом сообщил МИД Турции по итогам встречи посла Турции Сердара Кылыча и вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна в Ереване.

"Специальные представители договорились предпринять необходимые усилия для того, чтобы заинтересованные компании могли начать полеты по различным направлениям, начиная с лета 2026 года, тем самым увеличив количество авиакомпаний и рейсов между двумя странами", - говорится в заявлении. Также по итогам встречи принято решение "укрепить сотрудничество в культурной и академической сферах, в частности путем учреждения стипендий для студентов высших учебных заведений и совместной реконструкции исторического моста Ани", части исторического маршрута "Шелкового пути".

По итогам встречи "представители подтвердили свою приверженность продолжению этого процесса [нормализации отношений] без каких-либо предварительных условий".

Источник:ТАСС

