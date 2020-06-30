МГ ОБСЕ выступила с заявлением

~ 2 минуты на чтение 632

Во вторник, 30 июня, сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) распространили заявление по итогам переговоров в формате видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает 1news.az, в заявлении сопредседатели подчеркнули важность создания и поддержания благоприятной атмосферы, способствующей миру и предметным переговорам.

«Они положительно оценили относительную стабильность на местах и ​​выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ссылаясь на свое заявление от 9 марта 2019 года, сопредседатели с озабоченностью отметили, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на изменение ситуации на местах, могут подорвать процесс урегулирования.

Сопредседатели подчеркнули, что нет военного пути решения конфликта. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру.

«Они также подчеркнули необходимость возобновления мониторинга под руководством личного представителя действующего председателя ОБСЕ, как только позволят условия.

Сопредседатели и главы МИД договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и встретиться лично как можно скорее», - говорится в сообщении.

Напомним, что сопредседатели МГ ОБСЕ 30 июня провели видеоконференцию с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Зохрабом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым.

Эльшан Рустамов

Читайте по теме:

Главы МИД Азербайджана и Армении в следующем месяце проведут очередную встречу по Карабаху