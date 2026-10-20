 В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание | 1news.az | Новости
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В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание

Редакция 1news12:37 - Сегодня
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В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание

В Азербайджане предлагают ввести штрафы для офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы за самовольное оставление части или неявку на службу без уважительных причин. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Поправки в Кодекс об административных проступках предусматривают альтернативу административному аресту в виде денежного штрафа за отсутствие в расположении части или по месту службы сроком от одних до десяти суток.

За первое нарушение предлагается установить штраф в размере от 200 до 300 манатов либо административный арест сроком до 15 суток. В действующей редакции кодекса предусмотрен арест на срок до 20 суток.

При повторном нарушении в течение года после применения административного взыскания штраф может составить от 300 до 500 манатов. Альтернативой станет арест на срок от 10 суток до одного месяца. Сейчас за повторное нарушение предусмотрен арест на срок от 15 суток до одного месяца.

Таким образом, законопроект предусматривает возможность применения денежного взыскания вместо административного ареста, а также сокращает минимальные и максимальные сроки ареста в отдельных случаях.

БР

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