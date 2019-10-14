МИД Азербайджана прокомментировал незаконное участие Константина Затулина в «форуме» в Ханкенди

Незаконное участие отличающегося откровенной проармянской позицией заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в т.н. «форуме» в Ханкенди является очередной провокацией против Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила руководитель Управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева.

«Как известно, имя К.Затулина ввиду его неоднократных незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значится в соответствующем «черном списке». Участие К.Затулина в этом «форуме» и его носящие характер безосновательных выпадов против Азербайджана заявления в корне противоречат официальной позиции России по этому вопросу», - отметила Л.Абдуллаева.

Отношения между Азербайджаном и Россией, находящиеся на уровне стратегического партнерства, успешно развиваются на основе тесных контактов президентов обоих государств, сказала также руководитель Управления пресс-службы МИД.

«Участие Президента Азербайджанской Республики в недавно прошедшем заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и имевшая там место его встреча с Президентом Российской Федерации на двусторонней основе являются наглядными тому примерами.

На фоне столь успешного развития сотрудничества между двумя странами деятельность лиц, подобных К.Затулину, преследует цель нанесения ущерба азербайджано-российским отношениям. Однако азербайджано-российские отношения продолжат свое поступательное развитие, несмотря на такого рода провокационные попытки», - заключила она.

1news.az