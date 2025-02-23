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В Перу шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
В Перу шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра - ФОТО

По меньшей мере 6 человек погибли, более 80 пострадали в результате обрушения крыши в торговом центре в городе Трухильо на северо-западе Перу.

Об этом сообщила радиостанция RPP со ссылкой на компанию Intercorp, управляющую ТЦ.

Крыша упала на зону, где располагался фудкорт. Разбор завалов на месте пока не завершен. По данным радиостанции, работу осложняет угроза дальнейшего обрушения конструкций.

Генпрокуратура Перу сообщила, что проведет расследование случившегося. Согласно одной из версий, к обрушению могло привести скопление дождевой воды на крыше.

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