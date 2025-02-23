В столице продолжается усиленная работа по уборке снега - ФОТО

В связи с возобновлением снегопада в столице вот уже несколько дней подряд коммунальные структуры Исполнительной власти города Баку (ИВГБ) и районов столицы работают в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с наступлением темноты спецтехника городских и районных коммунальных служб занимается посыпкой технической солью основных дорог и автомагистралей, склоновых участков, улиц и проспектов, где существует опасность схода оползней, и эта работа будет продолжаться в течение всего дня.

С раннего утра сотрудники коммунальных служб и привлеченные дополнительные рабочие силы проводят очистку территорий перед станциями метро, автобусными остановками, пешеходных тротуаров, а также перед общественными заведениями, предприятиями общественного питания, учебными, медицинскими и другими учреждениями. Также посыпаются солью обледеневшие участки, проводятся другие работы по уборке снега и льда. Особое внимание уделяется районам с наибольшим количеством выпавшего снега.

В связи с этим в различных районах столицы созданы пункты хранения технической соли.

Отметим, что в общей сложности к этим работам привлечено около 100 единиц специальной техники и более 2000 рабочих - уборка снега и льда будет продолжаться в течение дня.