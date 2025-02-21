Символ чести и отваги: Хулуси Акар подарил Ильхаму Алиеву турецкий кылыч - ФОТО

Как сообщалось, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции, председателя Комиссии по национальной обороне парламента, бывшего министра национальной обороны страны Хулуси Акара.

В ходе беседы было подчеркнуто, что братские, дружеские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, с удовлетворением отмечено еще большее расширение межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи Хулуси Акар вручил главе Азербайджанского государства памятный подарок.

Как пишут турецкие СМИ, это «Kılıç» – умеренно изогнутая, одноручная однолезвийная сабля - один из видов длинноклинкового холодного оружия. Собственно, в перевод с турецкого слово «Kılıç» и означает «Сабля».

В XVI веке этим оружием были вооружены турецкая кавалерия и пехота. В XVIII веке «Kılıç» был излюбленным оружием янычарского корпуса.

В тюркском культурном наследии «Kılıç» символизирует отвагу, честь и достоинство.

Турецкие СМИ подчеркивают, что этот подарок также олицетворяет нерушимость общих ценностей и исторических братских уз между Турцией и Азербайджаном.

Напомним, что в 2022 году старейшина турецкой политики, зампред правящей партии Турции Бинали Йылыдырм подарил Президенту Ильхаму Алиеву копию меча султана Мехмета II Фатиха.