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МИД: Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей

First News Media22:00 - 21 / 02 / 2025
МИД: Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей

Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Еще один мирный житель пострадал в результате взрыва мины в Ходжалинском районе, в результате чего число жертв мин с окончания войны 2020 года достигло 383 человек. Место инцидента является еще одним доказательством того, что Армения с 2020 года устанавливала мины далеко за пределами бывшей линии соприкосновения. Учитывая значительные негативные гуманитарные последствия и то, что сохраняющееся загрязнение минами являет собой вызов для усилий по достижению мира и примирения, Азербайджан надеется на адекватную политическую и практическую поддержку со стороны международного сообщества в усилиях по разминированию", - говорится в публикации.

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