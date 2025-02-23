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Трамп: США добьются от Украины возврата $350 млрд

First News Media09:45 - Сегодня
Трамп: США добьются от Украины возврата $350 млрд

Американский президент Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что США добьются от Украины возврата $350 млрд, которые администрация его предшественника Джо Байдена потратила на конфликт.

Политик отметил, что страны Евросоюза предоставляли Киеву помощь в виде займов, в то время как Вашингтон выделял средства просто так. Трамп считает это нечестным.

По словам американского лидера, США, кроме редкоземельных металлов, хотят получить от Украины нефть и «все, что угодно», чтобы возместить свои расходы на конфликт.

В той же речи Трамп сообщил, что Вашингтон близок к заключению сделки с Киевом по ископаемым. Он сказал, что договоренность должна стать частью более широкой стратегии по возвращению американских средств, которые были вложены в поддержку Украины. Глава Белого дома подчеркнул, что США «заплатили слишком много, и теперь пришло время получить что-то взамен».

Источник: Gazeta.ru

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