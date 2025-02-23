 WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

First News Media08:45 - Сегодня
WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

Правительства Великобритании и Франции рассматривают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По их словам, Лондон и Париж связывают размещение войск с достижением соглашения о прекращении огня. Затем Британия и Франция рассчитывают использовать американский военный потенциал для защиты миротворческого контингента от угроз. Этой цели могут послужить уже находящиеся в Европе системы противовоздушной обороны, уточнили источники.

Успех инициативы в первую очередь зависит от способности европейских лидеров убедить президента США Дональда Трампа поддержать план размещения миротворцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Вашингтон 24 февраля и проведет переговоры с Трампом. А 27 февраля на встречу с американским лидером прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Источник: ТАСС

Поделиться:
141

Актуально

Общество

Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку - ОБНОВЛЕНО

Общество

На ряд сайтов Азербайджана совершена очередная массовая хакерская атака

Спорт

Определились сроки проведения VI Игр исламской солидарности

Общество

Фактическая погода: После небольшого перерыва вновь идет снег - ОБНОВЛЕНО

В мире

Около 500 сотрудников были уволены из нескольких подразделений USAID

WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

Трамп захотел обсудить с Путиным и Си Цзиньпином сокращение военных бюджетов

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Фуад Мурадов приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы

Трамп заявил, что РФ не несет вины за конфликт в Украине

«Вы могли бы заключить сделку»: Трамп обрушился на Украину - ВИДЕО

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Около 500 сотрудников были уволены из нескольких подразделений USAID

Сегодня, 09:00

WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

Сегодня, 08:45

Трамп захотел обсудить с Путиным и Си Цзиньпином сокращение военных бюджетов

Сегодня, 00:15

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 23:30

Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 23:05

На ряд сайтов Азербайджана совершена очередная массовая хакерская атака

22 / 02 / 2025, 22:55

Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией Папы Франциска - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 22:40

МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 22:10

Определились сроки проведения VI Игр исламской солидарности

22 / 02 / 2025, 22:00

На II Конгрессе Азербайджанского эндоурологического общества обсуждены последние научные достижения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 21:50

Макрон назвал терактом нападение с ножом на востоке Франции

22 / 02 / 2025, 21:45

Нетаньяху сообщил, что в Газе остаются 63 заложника

22 / 02 / 2025, 21:35

В Бахрейне состоялось ежегодное заседание Мусульманского совета старейшин - ФОТО

22 / 02 / 2025, 21:20

Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

22 / 02 / 2025, 21:00

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 20:50

Фактическая погода: После небольшого перерыва вновь идет снег - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 20:20

МЧС: Продолжаются поиски лиц, предположительно утонувших в Мингячевирском водохранилище

22 / 02 / 2025, 20:00

Клинический медицинский центр о состоянии женщины и ребенка, получивших ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

22 / 02 / 2025, 19:35

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

22 / 02 / 2025, 19:10

Во Франции бездомные выиграли в лотерею, оплатив билет украденной картой

22 / 02 / 2025, 19:00
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31