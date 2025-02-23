Названа сумма, потраченная гражданами Азербайджана на телекоммуникационное оборудование в январе

В январе 2025 года в Азербайджане потребителям были проданы компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатная продукция на сумму 62,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 7,9 миллиона манатов или на 14,5 процента больше, чем в том же месяце прошлого года.

Итоговый удельный вес товарооборота по компьютерам, телекоммуникационному оборудованию и печатной продукции составил 1,3 процента.

Отметим, что в январе этого года в розничной торговой сети потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 4,8 миллиарда манатов, непродовольственных товаров - на 2,6 миллиарда манатов.

По сравнению с январем 2024 года оборот розничной торговли вырос на 3,7 процента в реальном выражении, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,8 процента, непродовольственным товарам - на 6,1 процента.