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Около 500 сотрудников были уволены из нескольких подразделений USAID

First News Media09:00 - Сегодня
Около 500 сотрудников были уволены из нескольких подразделений USAID

Около 500 сотрудников были уволены из нескольких подразделений Агентства США по международному развитию (USAID) за последние несколько дней.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, порядка 200 экспертов попали под сокращение в Бюро поддержки и помощи, после чего в нем осталось немногим больше 10 сотрудников, в чьи обязанности входит оперативно реагировать на стихийные бедствия и вооруженные конфликты. Газета отмечает, что многие из уволенных из подразделения работали в Афганистане, в Сирии и на Украине.

Управление переходных инициатив, которое специализируется на содействии демократизации, лишилось 36 сотрудников.

Еще 200 человек были уволены из Бюро гуманитарной помощи. Двое его сотрудников указали на то, что электронные письма с уведомлениями о сокращении были шаблонными и не содержали каких-либо деталей.

Источник: ТАСС

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