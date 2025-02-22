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Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией Папы Франциска - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:40 - 22 / 02 / 2025
Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией Папы Франциска - ОБНОВЛЕНО

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, ему делали переливание крови.

Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, Папа не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", - говорится в заявлении.

14:15

Госпитализированный с пневмонией Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно, ему удалось выспаться.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В пятницу вечером сообщалось, что Папа Римский, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Врачи отрицают, что понтифик вне опасности, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.

Как отмечает издание, сегодня служба печати Святого престола выпустила заявление, состоящее всего из «нескольких строчек».

«Папа Франциск хорошо отдохнул»,- приводит газета выдержку из коммюнике.

14 февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

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